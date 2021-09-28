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الصحة العالمية تعتذر لضحايا الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها موظفوها في الكونغو الديمقراطية

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الصحة العالمية تعتذر لضحايا الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها موظفوها في الكونغو الديمقراطية الصحة العالمية تعتذر لضحايا الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها موظفوها في الكونغو الديمقراطية

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اعتذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، لضحايا الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها موظفو المنظمة، في الكونغو الديمقراطية خلال فترة تفشي فيروس «إيبولا».

وقالت المديرة الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، ماتشيديسو مويتي، اليوم الثلاثاء: «نشكر لجنة التحقيق المستقلة في الكونغو الديمقراطية على قيامها بهذا العمل المهم».

وأضافت مويتي: «المنظمة تشعر بالحزن لنتائج هذا التقرير ونعتذر للضحايا بسبب معاناتهم التي تسبب بها الموظفون الذين أرسلناهم لمساعدتهم في الوضع الصعب وسط تفشي الوباء».

من جانبها، قالت المديرة المساعدة بلجنة التحقيق المستقلة في الكونغو، جوليان لوسينغ، إن اللجنة أجرت مقابلات مع ضحايا الانتهاكات الجنسية واستجوبت بعض المسؤولين السابقين والحاليين.

وأشار عضو لجنة التحقيق، مالك كوليبيالي، إلى أن العديد من ضحايا الاستغلال الجنسي كُنّ إما قاصرات أو لم يكملن تعليمهن الثانوي.

المصرى اليوم

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