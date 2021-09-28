واشنطن: حركة «طالبان» لا تزال منظمة إرهابية واتفاق الدوحة كان له تأثير محبط

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أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، إن حركة طالبان لم تقطع علاقاتها مع القاعدة، مشيرا إلى أنها لا تزال منظمة إرهابية، فيما قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن اتفاق الدوحة مع حركة طالبان كان له تأثير «محبط» على القوات الأفغانية.

وقال ميلي خلال جلسة استماع للجنة الدفاع في مجلس الشيوخ: «يجب أن نتذكر أن طالبان (المحظورة في روسيا) كانت وما زالت منظمة إرهابية، ولم يقطعوا علاقاتهم مع القاعدة».

وعلى حد قوله، فإن استعادة الإرهابيين لقدراتهم على تنظيم هجمات انطلاقًا من الأراضي الأفغانية يعتبر «حقيقة واقعة».

وفي السياق، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق الدوحة مع حركة طالبان الأفغانية كان له تأثير «محبط» على القوات الأفغانية، وأنه أيضا كان أحد أسباب هزيمتها أمام الحركة المتشددة.

وأوضح أوستن، في شهادته أمام الكونغرس حول الانسحاب الأمريكي من أفغانستان: «لم نتوقع التأثير المتعاظم للصفقات التي أبرمتها طالبان مع القادة المحليين في أعقاب اتفاق الدوحة، وأن اتفاق الدوحة نفسه كان له تأثير محبط على معنويات الجنود الأفغان».