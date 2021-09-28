فرنسا تنوي ترحيل نحو 8 آلاف مهاجر جزائري بطرق غير قانونية

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كشف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال، أن بلاده تنوي ترحيل نحو 8 آلاف مهاجر غير قانوني جزائري، موضحا في تصريحات إذاعية أن الجزائر ترفض إصدار جوازات مرور قنصلي، وهي وثائق لا يمكن من دونها تنفيذ قرار الطرد.

وقال غابرييل أتال، ما بين يناير ويوليو 2021، أمرت العدالة الفرنسية 7731 جزائري بمغادرة فرنسا، لكن 22 فقط منهم غادروا فرنسا أي بنسبة 0.2 فقط. وهذا ما يفسر أن هذه البلدان ترفض استرجاع مواطنيها. وفرنسا من جهتها لا تستطيع ابقاءهم على ترابها.

وأضاف أن الجزائر ترفض إصدار جواز مرور قنصلي، وهي وثيقة لا يمكن بدونها تنفيذ الطرد، مشيرا إلى أن الأمر على هذه الحالة منذ 2018، مضيفا قوله: «لقد مررنا أولا بالطريقة الدبلوماسية لأنه يتعين علينا الذهاب إلى نهاية المناقشة والحوار.

وقررت فرنسا تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50 % ولتونس بنسبة 30 %.