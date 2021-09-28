العراق: إسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت الوصول إلى حرمي الإمامين الحسين والعباس

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أعلنت «فرقة العباس القتالية» في العراق، إسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت الوصول إلى المنطقة الحيوية بين حرمي الإمامين الحسين والعباس في كربلاء.

وقالت الفرقة وهي إحدى تشكيلات (حشد المرجعية) اليوم الثلاثاء، في بيان، إن الطائرات لم تحصل على الموافقات الرسمية ولم نسجل أنها تابعة للعدو.

وأكدت إدخال منظومة تشويش حديثة ومتطورة جدا لتأمين المنطقة الحيوية، مضيفة: لكننا لم نضطر لتشغيلها واكتفينا بالمنظومة الاعتيادية.

وتشهد كربلاء الآن توافد الملايين من الزائرين في ذكرى أربعينية الإمام الحسين.