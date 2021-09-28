الرئيس الجزائري : 3 ملايين و200 ألف دولار ذهبت هباءا منثورا في نفخ العجلات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إن 3 ملايين و200 ألف دولار ذهبت هباءا منثورا في نفخ العجلات، جاء ذلك خلال اشرافه، بقصر المؤتمرات على افتتاح أشغال تنصيب المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي والبيئي.

وأضاف تبون، اليوم الثلاثاء، إن مصانع تركيب السيارات التي اغلقت كلفت الخزينة العمومية أكثر من 3 ملايين دولار، معتبرا أن أصحاب هذه الأخيرة كانوا يطمحون في التصدير بأموال الدولة.

وأضاف أن هناك أموالا مخزنة في السوق السوداء وقد آن الأوان لخروجها للعلن، مقدرا قيمتها بـ 10 آلاف مليار دينار وهو ما يعادل 90 مليار دولار، وحول احتياطي الصرف بالعملة الصعبة قال إنه لن يتم اللجوء بعد اليوم لتلك الأموال من أجل الاستيراد.

وأكد أنه تم تخفيض قيمة الواردات إلى 31 مليار دولار بعدما كانت قبل 10 سنوات 60 مليار دولار، حسبما نقلت صحيفة«الشروق».