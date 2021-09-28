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في 29 سبتمبر.. المملكة تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي للقلب

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في 29 سبتمبر.. المملكة تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي للقلب في 29 سبتمبر.. المملكة تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي للقلب
تحت عنوان "اللياقة النفسية وصحة قلبك"

في 29 سبتمبر.. المملكة تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي للقلب

تشارك المملكة المجتمع الدولي في الاحتفاء باليوم العالمي للقلب الذي يقام هذا العام، تحت عنوان "اللياقة النفسية وصحة قلبك"؛ ويصادف الـ29 سبتمبر من كل عام، ويهدف لرفع ثقافة اتباع نمط الحياة الصحي، والعادات الغذائية الجيدة، والإسهام في تبني الخطط الكفيلة بالحد من التدخين لتقليل خطر الإصابة بمرض القلب، وخفض معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم على المستوى العالمي.

من جانبها، أثرت وزارة الصحة جوانب التوعية والتثقيف بخطورة أمراض القلب التي تعد السبب الرئيس والأول للوفيات حول العالم، بنسبة بلغت 31% من عدد الوفيات عالمياً؛ مشيرة إلى أنه يمكن الوقاية من معظم أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال التحكم في عوامل الخطر السلوكية مثل: التدخين، والنظام الغذائي غير الصحي، والسمنة، والخمول البدني.

وركزت الوزارة عبر منصاتها التوعوية على بث النصائح الطبية والإرشادات المتعلقة بكيفية التعامل مع أمراض القلب ومسبباتها وطرق الوقاية منها؛ ومن ضمنها ضرورة ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يومياً كونها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب - بإذن الله -؛ إلى جانب التنسيق مع القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية الأهلية والحكومية على نشر ثقافة الوقاية من أمراض القلب وخفض انتشارها بين المجتمع.

وتشهد أمراض القلب حول العالم اهتمامات الكثير من الباحثين والمتخصصين في المجال الطبي والنفسي والإنساني؛ معدين ارتفاع نسبة في الدم "الكوليسترول" أحد أهم أسباب الإصابة بأمراض القلب؛ مؤكدين أهمية الحرص على أخذ الأدوية بانتظام وتجنب تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون المشبعة، والتقليل من استهلاك اللحوم والمخبوزات، والحد من السكريات والاعتماد على نظام صحي متوازن، والابتعاد عن التوتر النفسي والعصبي، وتجنب التدخين تماماً، والإقلال من شرب القهوة، والمداومة على زيارة الطبيب المختص بأمراض القلب بصورة دورية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية