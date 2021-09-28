بالفيديو: برئاسة الملك .. مجلس الوزراء يشدد على احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها

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في مواجهة ما تتعرض له من هجمات تطلقها الميليشيا الحوثية الإرهابية

برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شدد مجلس الوزراء في جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي على احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات تطلقها الميليشيا الحوثية الإرهابية بشكل يومي على المملكة.