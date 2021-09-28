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وسط تفشي للموجة الـ4.. تتيح التطعيم ضد "كورونا" فورياً

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وسط تفشي للموجة الـ4.. مصر تتيح التطعيم ضد "كورونا" فورياً وسط تفشي للموجة الـ4.. تتيح التطعيم ضد "كورونا" فورياً
يهدف التحرك إلى تشجيع المواطنين على أخذ المصل

وسط تفشي للموجة الـ4.. مصر تتيح التطعيم ضد

تتيح في الوقت الراهن التطعيم بلقاحات الوقاية من "كوفيد-19"، بشكل فوري في مراكز الشباب بأنحاء البلاد دون تسجيل سابق عبر الإنترنت، في خطوة تستهدف تشجيع الناس على التطعيم، وتخفيف الضغط على المستشفيات والوحدات الصحية وسط الموجة الرابعة للجائحة.

وبيّنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن قرابة 270 من مراكز الشباب تفتح أبوابها الآن أمام المواطنين للحصول على اللقاحات، وهو ما يرفع عدد أماكن التطعيم في أنحاء البلاد إلى 1100 موقع، وفقاً لـ"رويترز".

ويأتي هذا التحرك في إطار حملة "معاً نطمئن"، التي أطلقتها وزارة الصحة منتصف سبتمبر، التي تتيح للمواطنين التسجيل وتلقي اللقاحات على الفور، بعد شكاوى من وجود فارق زمني كبير بين الخطوتين.

وتعتزم مصر تطعيم 4.5 مليون شخص من الموظفين بالدولة ضد "كوفيد-19"، في غضون شهرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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