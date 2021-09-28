«نيويورك تايمز»: طالبان تمنع النساء من الدخول إلى الحرم الجامعي

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أعلن المستشار الجديد لحركة «طالبان» محمد أشرف غيرات، في جامعة كابول منع النساء من الدخول إلى الحرم الجامعي، إلى أجل غير مسمى، سواء كمعلمات أو طالبات، مضيفا في تغريدة عبر «تويتر»: إنه «طالما لم تتوفر بيئة إسلامية حقيقية للجميع، فلن يسمح للنساء بالقدوم إلى الجامعات أو العمل.

وقالت إحدى المحاضرات، لصحيفة «نيويورك تايمز» إن في هذا المكان المقدس لم يكن هناك شيء غير إسلامي، الرؤساء والمعلمون والمهندسون وحتى الملالي يتم تدريبهم هنا وهم موهوبون للمجتمع«، معتبرة أن»جامعة كابول هي موطن الأمة الأفغانية.

وكانت الصحيفة قد قالت إن «طالبان» استبدلت قبل أسبوعين رئيس جامعة كابول، بشخص مناصر للحركة يبلغ من العمر 34 عاما، واعتبر في تصريح سابق أن مدارس البلاد هي «مراكز للدعارة».

وقال حميد العبيدي، المتحدث السابق باسم وزارة التعليم العالي، والذي كان محاضرا في كلية الصحافة بجامعة كابل: «لا أمل لدينا، نظام التعليم العالي بأكمله ينهار».

وتعقيبا على ذلك قال غيرت في تغريدة عبر «تويتر» على تقرير الصحيفة «سوء فهم لكلماتي من قبل نيويورك تايمز، لم أقل إننا لن نسمح للنساء أبدا بالالتحاق بالجامعات أو الذهاب إلى العمل، كنت أعني أنه حتى نخلق بيئة إسلامية، ستضطر النساء إلى البقاء في المنزل»، مضيفا: «نحن نعمل بجد لخلق بيئة إسلامية آمنة قريبا».