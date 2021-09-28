الجنين تلقى 3 طعنات.. تفاصيل جديدة في جريمة كومباوند أكتوبر (فيديوهات وصور)

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بأكتوبر، الثلاثاء، تفاصيل جديدة بواقعة اتهام صبي عمره 16 عامًا، بالشروع في قتل جارته لدى محاولته سرقة شقتها بكومباوند سكني شهير بمدينة السادس من أكتوبر، وتسببت الطعنات التي تلقتها ربة المنزل في فقدها لجنينها بأحشائها.

فجرت التحقيقات مفاجأة، مفادها أن الصبي سرق شقة بذات العقار قبل نحو شهرين، وصاحب الشقة «ركب شبّاك حديد».

وأفادت التحقيقات بأن المتهم تسلق على الشباك وصعد فجرًا لشقة المجني عليها، حيث كانت في الشقة وحدها وحين شاهدته أخرج سكينًا كان بحوزته وسدّد لها طعنات في البطن والجنب.

وصرحت النيابة بدفن جثمان «الجنين»، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبمناظرة جسد المجني عليها تبينّ إصابتها بـ9 طعنات في البطن والجنب، 3 منهم أصابت ظهر الجنين.

تلقت أجهزة الأمن، إخطارًا بوصول سيدة، 31 سنة، إلى مستشفى خاص، تعاني من نزيف حاد وبها طعنات بالبطن.

توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «عامل»، عمره 13 سنة، يستأجر شقة بنفس العقار محل الواقعة، وأنه تسلل إلى شقة جارته لسرقتها مستغلاً علمه بسفر زوجها خارج البلاد.