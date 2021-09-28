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إنشاء الصندوق العربي لرعاية التراث» في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

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إنشاء الصندوق العربي لرعاية التراث» في محاضرة بمكتبة الإسكندرية إنشاء الصندوق العربي لرعاية التراث» في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

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تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة عبر الإنترنت بعنوان «إنشاء الصندوق العربي لرعاية التراث»، يُلقيها الدكتور عكاشة الدالي، رئيس قسم المقتنيات بدار نشر جامعة قطر، وذلك الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء . وتُبث المحاضرة عبر صفحة متحف الآثار على فيسبوك Bibliotheca Alexandrina Antiquities Museum.

تُلقي المحاضرة الضوء على أهمية وخطورة قضية الحفاظ على كنوز التراث المادي والطبيعي وغير المادي، والحاجة الماسة إلى إنشاء صندوق عربي لحماية التراث للوصول إلى أفضل الطرق لرعاية هذا التراث لجيلنا وللأجيال القادمة، والإفادة من الخبرات العلمية والميدانية المتوفرة الآن بكثرة في كافة أرجاء العالم العربي خاصة في ظل وجود عناصر بشرية مدربة ومنهم أعضاء في المؤسسات الدولية المعنية بصيانة التراث.

المصرى اليوم

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