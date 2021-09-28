الفيراري لن تتمتع بخاصية القيادة الذاتية...تعرف على السبب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

السيارات التي تتمتع بقدر كبير من التطور والميزات التكنولوجية الحديثة، يمكن أن تجذب الكثير من الأشخاص بسهولة، وتعد الفيراري واحدة من ضمن هذه السيارات الأنيقة.

لكن شركة ستيلانتيس، لن تكون سيارات الفيراري الخاصة بها من بين العلامات التجارية التي ستقدم التكنولوجيا المستقلة في المستقبل.

فبحسب motor1، أكد رئيس شركة ستيلانتيس، جون إلكان، خلال محادثة مع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk في أسبوع التكنولوجيا الإيطالي، أن الشركة تمتنع عن إضافة خاصية القيادة الذاتية في سيارات الفيراري الخاصة بها.

كما ذكرت أخبار السيارات في أوروبا، لم يكن مركز المحادثة حول القيادة الذاتية وحدها، ومع ذلك، أثناء الحديث عن هذا الموضوع، ذكر «إلكان» أنه سيكون من المحزن أن يكون لديك سيارة فيراري ذاتية القيادة.

فيما قال «إلكان» أن: "جوهر وجود فيراري هو قيادتها"، فيما أضاف ماسك: "إنه موجود على الشعار".

ومن الواضح تمامًا أن القيادة الذاتية لن تكون مطروحة أبدًا للعلامات التجارية عالية الأداء، إذ يتفق اثنان من الرؤساء التنفيذيين للسيارات على أنه مهما كان المستقبل، فإن فيراري ستظل مدفوعة دائمًا.

بينما تدور الأفكار الأخرى التي ناقشها الرئيسان التنفيذيان حول استخدام الطاقة النووية، ولكن مع اعتبار الطاقة الشمسية حلاً طويل الأجل.

وأشار «ماسك» إلى أن الابتعاد الأخير عن الطاقة النووية مثير للدهشة، حتى أنه وصف مصدر الطاقة بأنه "آمن تمامًا".

وعلى نفس المنوال قال «إلكان»، مؤيدًا فكرة «ماسك»: "الطاقة النووية هي حل موجود، إنه حل نعرفه، إنه آمن ويجب علينا تطويره بقوة".