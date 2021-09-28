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وكيل تعليم مطروح يتفقد معرض المشغولات الصوفية

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وكيل تعليم مطروح يتفقد معرض المشغولات الصوفية وكيل تعليم مطروح يتفقد معرض المشغولات الصوفية

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تفقد عاطف سلامة وكيل الوزارة اليوم الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ معرض المشغولات الصوفية البدوية اليدوية في قاعة التنمية المهنية في ديوان عام المديرية وسط مدينة مرسى مطروح والذي شارك في إعداده وتجهيزه طالبات الفصل التابع لمدرسة مطروح الفنية بنات بحي الشروق والذي تم تدشينه مع انطلاق الدراسة العام الماضي بالتعاون بين تعليم مطروح ومركز التنمية المستدامة بمنطقة القصر بمطروح.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية والأستاذ نبيل نجيب مدير التعليم الفني.

وقام وكيل الوزارة بتكريم طالبات فصل المشغولات الصوفية والمشرفات على الفصل ومدير الفنية بنات تقديرا للجهود المبذولة والعطاءات الزاخرة وعرفانا بالتنظيم الجيد والإعداد المتميز للمعرض المبسط للمشغولات.

وأكد مدير تعليم مطروح أن انشاء هذا الفصل للفتيات جاء ليكون إطلالة متميزة للقطاع التعليمي عامة والتعليم الفني بصفة خاصة مع قبول الدفعة الثانية للفصل مع قرب حلول العام الجديد وامتدادا لسلسلة الانجازات الحادثة بالمنظومة التربوية.

وأضاف سلامة أن فصل المشغولات يعد احياء للصناعات البيئية اليدوية التي تتسم بها المحافظة ويأتي بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح وبرعاية قائد الإقليم.

المصرى اليوم

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