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غدًا.. أردوغان يلتقي بوتين لبحث القضايا المتعلقة بسوريا وأفغانستان والعلاقات التجارية

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غدًا.. أردوغان يلتقي بوتين لبحث القضايا المتعلقة بسوريا وأفغانستان والعلاقات التجارية غدًا.. أردوغان يلتقي بوتين لبحث القضايا المتعلقة بسوريا وأفغانستان والعلاقات التجارية

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أعلنت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان سييدأ زيارة، غدًا الأربعاء، إلى تلبية لدعوة الرئيس فلاديمير بوتين.

ويبحث الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات في المنطقة والعالم، بما في ذلك في سوريا وليبيا وأفغانستان، وفقا لبيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فيما ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعمل على الإعداد لزيارة أردوغان إلى ليبحثا العلاقات التجارية بين البلدين، فضلا عن المشاكل الإقليمية.

وسيتطرقان إلى المشاكل الإقليمية خلال اللقاء، وعلى رأس جدول الأعمال سيبحثان الوضع في سوريا وأفغانستان وليبيا، ويمكنهم أيضًا مناقشة القضايا الدولية الأخرى، وفى وقت سابق قال الرئيس التركي: «لقائي مع بوتين سيكون ثنائيا دون وجود شخص ثالث، ولن يقتصر على الأوضاع في إدلب، بل سنناقش عموم الأوضاع في سوريا والخطوات التي سنقدم عليها في هذا البلد والعلاقات الثنائية أيضا، مؤكدا أن بوتين»رجل دولة وأظهر ذلك في حل الصراع الأذربيجاني الأرميني«.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن اللقاء بين بوتين وأردوغان سيركز بشكل أساسي على ملف سوريا والعلاقات التجارية بين البلدين.

المصرى اليوم

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