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1500 مبدع يعرضون إنتاجهم الفني في «تراثنا» 9 أكتوبر المقبل

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1500 مبدع يعرضون إنتاجهم الفني في «تراثنا» 9 أكتوبر المقبل 1500 مبدع يعرضون إنتاجهم الفني في «تراثنا» 9 أكتوبر المقبل

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أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الثلاثاء، تنظيم معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه الجهاز للعام الثالث على التوالى، تحت رعاية رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 9- 15 أكتوبر المقبل.

ويضم المعرض- حسب بيان، الاثنين، 1500 من أصحاب المشروعات الصغيرة المتخصصة في المنتجات التراثية والمؤسسات الأهلية المهتمة بهذه الفنون من مختلف محافظات الجمهورية، وهو ضعف عدد العارضين الذين شاركوا العام الماضي، وذلك على مساحة 20 ألف متر مربع، ليصبح المعرض بذلك أكبر معرض إقليمي للحرفيين والفنانين المتخصصين الذين يعرضون الآلاف من المنتجات المتميزة التي تناسب أذواق واحتياجات المواطنين وتشكل تحفا فنية لها قيمة ثقافية وتاريخية.

وأكدت جامع أن الجهاز يحرص على زيادة عدد المشاركين في المعرض كل عام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الدعم الذي تقدمه الدولة لأصحاب هذه الحرف ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم محليًا ودوليًا، موضحة أن المعرض يتيح للعارضين الفرصة لتحقيق مبيعات جيدة، بالإضافة إلى التعاقدات التي ينجحون في تنفيذها خلال فترة المعرض.

وأشارت جامع إلى أن المعرض يشهد عددًا متنوعًا من الفعاليات، منها العروض الحية التي توضح للزائرين تفاصيل تصنيع مختلف هذه الحرف، ومنها إنتاج السجاد اليدوي باستخدام النول، بالإضافة إلى الحفر على النحاس وتشكيل الخزف والفخار والجريد والخوص، كما يوجد جناح لتعليم الأطفال الحرف اليدوية وعرض منتجات المبدعين منهم، مما يعمل على تكوين جيل جديد مهتم بهذه الحرف ويعمل على تطويرها وتجديدها، وتتيح لهم المشاركة في المعرض التعرف على الثقافات المتنوعة والفنون المختلفة التي تتميز بها الحضارة المصرية، مما يعمل على الحفاظ على هذه الفنون واستمرارها لأجيال أخرى قادمة.

المصرى اليوم

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