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لنقل الأمونيا للعالم.. "معادن" توسّع أسطولها البحري بـ4 سفن جديدة

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ضمن عدد من الاتفاقيات مع شركات عالمية

لنقل الأمونيا للعالم..

وقّعت شركة التعدين العربية "معادن"، اتفاقيات مع شركتي Thenamaris وExmarMarine NV لاستئجار 4 سفن لنقل مادة الأمونيا التي تنتجها معادن عبر العالم، وذلك خلال مؤتمر المنظمة الدولية للأسمدة المقام حالياً في لشبونة بالبرتغال.

ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في الربع الأول من عام 2022م وعلى ضوء هذه الاتفاقيات، سيزداد حجم أسطول معادن البحري المخصص لنقل الأمونيا عبر العالم إلى 7 سفن، بقدرة شحن سنوية تبلغ مليوني طن تقريباً.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة معادن المهندس عبدالعزيز الحربي: "بدأنا تصدير مادة الأمونيا في عام 2016 بسفينة واحدة فقط، واليوم تعزز هذه الاتفاقيات شبكتنا اللوجستية حول العالم لتمكننا من خدمة عملائنا بشكل أسرع".

وأضاف "الحربي": "يعد خط إنتاج الأمونيا لدى معادن جزءاً من منشآت معادن الصناعية لإنتاج الفوسفات، ونؤكد على أننا ماضون قدماً لبدء الإنتاج في مصنع معادن للأمونيا في مدينة رأس الخير الصناعية في الربع الأول من عام 2022."

يذكر أن أعمال معادن لإنتاج الفوسفات تشمل ثلاثة مجمعات صناعية ضخمة في المملكة العربية السعودية: مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية وهي مركز لإنتاج الفوسفات في المملكة، مدينة رأس الخير الصناعية، وهي مركز كبير لمعالجة الفوسفات والبوكسيت، وتوسعة "فوسفات 3"، والذي سيحقق زيادة في إنتاج مادة الأمونيا بما يتجاوز المليون طن، لتصل إلى 3.3 ملايين طن، وزيادة 3 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية للأسمدة الفوسفاتية إلى محفظة معادن، لتصل بتلك الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى أكثر من 9 ملايين طن سنوياً.

لنقل الأمونيا للعالم..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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