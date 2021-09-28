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الخليج يسجل أكثر من 2 مليون و512 آلاف إصابة بفيروس كورونا
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 01:46 مساءً
وزير الكهرباء يلتقي نظيره اللبناني لبحث سبل التعاون بين البلدين
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 01:46 مساءً
مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 01:46 مساءً
أوروبا: الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فايزر بعد 6 أشهر من الثانية
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 01:45 مساءً
نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي: نعمل على تحقيق مستقبل مستدام ومزدهر من خلال الشراكة مع مصر
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 01:45 مساءً
غنيم: أزمة فيسبوك ستكون حافز لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الرقمية
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 01:45 مساءً
الدول الـ10 الكبرى على خط المواجهة.. مسؤولية تاريخية عن تلوث العالم منذ 1850
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 01:45 مساءً
اليوم.. انطلاق فعاليات وأنشطة الجناح المصري في «إكسبو 2020»
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 01:45 مساءً
مجلس الوزراء يوافق على تخفيض قيمة المصروفات الإدارية لتحليل PCR COVID19 (الأسعار)
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 01:45 مساءً
محافظ القليوبية يتفقد أعمال النصب التذكاري وأرض لإقامة مشروعات للشباب ببنها
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 01:45 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
انطلاق تدريبات مشتركة لقوات خاصة روسية وباكستانية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 04:50 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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