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«ربنا كتبلي عمر جديد ».. أسماء مصطفى تطمئن جمهورها بعد خضوعها لعملية جراحية

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«ربنا كتبلي عمر جديد ».. أسماء مصطفى تطمئن جمهورها بعد خضوعها لعملية جراحية «ربنا كتبلي عمر جديد ».. أسماء مصطفى تطمئن جمهورها بعد خضوعها لعملية جراحية

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حرصت الإعلامية أسماء مصطفى ، على طمأنة جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية، بعد إجرائها عملية جراحية خلال الأيام الماضية، نتيجة إصابتها بمرض السرطان، لافتة إلى أنها لم تتخلص من الورم كليا.

وكتبت أسماء مصطفى منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اتأخرت عليكم بس عارفة أنكم بتعذروني، وعايزة أقولكم أني فعلا زي ما بنقول ربنا كتبلي عمر جديد وقدر ولطف، تفاصيل صعبة لكن أكيد الدعوات الصادقة لوجه الله هي اللي نجتني».

وأضافت أسماء مصطفى : «أنا لسه عندي مشوار مع العلاج، والحمد لله مقدرتش أتخلص من الورم اللعين كليا، ولسه هكمل علاج، لكن ربنا نجاني الحمد لله، وربنا يسامحني، على كل يوم كنت بصحتي ومصحتش أحمد ربنا عليه، أيها الأصحاء اشكروا الله، وادعوا لجميع المرضى، بشكركم من قلبي على دعواتكم ربنا يحفظكم».

وكانت الإعلامية أسماء مصطفى، طالبت جمهورها بالدعاء لها حيث إنها ستخضع لعملية جراحية جديدة، دون تحديد موعدها.

ونشرت أسماء مصطفى، صورة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلة: «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية دون توصيف دقيقة، أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي، وهو القادر وحده على شفائي».

المصرى اليوم

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