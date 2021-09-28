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صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية الشيخ شبيكة بمركز ملوي

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صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية الشيخ شبيكة بمركز ملوي صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية الشيخ شبيكة بمركز ملوي

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نظمت مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية علاجية في قرية الشيخ شبيكة بمركز ملوي، وذلك خلال يومي 27 و28 من سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة ضمت العديد من التخصصات منها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر»، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

المصرى اليوم

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