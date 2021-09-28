أثريون يكشفون عن وسيلة العقاب «الأكثر وحشية» في التاريخ

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كشفت آثار التعذيب التي ظهرت على رفات شاب صغير عن واحدة من أشد وسائل وطرق التعذيب «شناعة» في التاريخ، والتي كانت متبعة في العصور الوسطى.

تم استخراج الهيكل العظمي من كاتدرائية ميلانو الإيطالية، والذي يعتبر «مثالا صارخا» على أساليب إعدام توصف بأنها الأكثر إثارة للذعر.

وتظهر آثار التعذيب أن شابا ينتمي إلى حقبة العصور الوسطي تعرض لتهشيم العظام حتى الموت على «عجلة التعذيب»، والتي كانت مستخدمة لتعذيب المجرمين، حيث عثر على الهيكل العظمي مدفونا بجوار «مشبك ربط» ربما كان الهدف من استعماله هو الحفاظ على أجزاء الجسم مع بعضها البعض، حسب صحيفة «الصن» البريطانية في تقرير لها اليوم.

وأضاف التقرير أن هناك اعتقادا بأن الموت بالتعذيب كان «شائعا» في إيطاليا العصور الوسطى، حيث كان الجلادون المهرة يستخدمون كثيرا من الأساليب والأدوات المختلفة لإصابة المتهمين بآلالام مبرحة مميتة.

وكشف الباحثون في الدراسة التي نشرتها مجلة «علم الآثار» عن تفاصيل بشأن حالات التعذيب «الأكثر ترويعا».

ولفت التقرير إلى أن اعتقاد الأثريين أن الضحية كانت لرجل قصير القامة يتراوح عمره ما بين 17 و20 عاما، حيث جرى تهشيم أسنانه وتشويه وجهه مما يوحي بأنه تعرض للتعذيب حتى يبدو بمظهر مختلف.

وكان يجري ربط الضحايا إلى «عجلة خشبية» ثم إسقاطهم على الأرض وأحيانا على أدوات حادة حتى تتهشم عظامهم، وكان عدد المرات التي تسقط فيه العجلة تقرره المحكمة، في حين تربط أطراف الضحية إلى عوارض العجلة الداخلية خالا يستمر التعذيب.

وذكر التقرير أنه كان يتم دفع بعض العجلات من أعلى التلال أو «دحرجتها» فوق النار، بينما كان القائمون على التعذيب يستخدمون الشفرات وغيرها من الأسلحة على الشخص الإعزل من أي مساعدة، والمربوط على العجلة قبل عرض جسده في مكان عام كي يكون عبرة تنذر الآخرين بألا يرتكبوا جرائم مشابهة، لافتا إلى أن بعض الضحايا كانوا يبقون على قيد الحياة لبضعة أيام قبل الاحتضار، ولكن المحظوظ منهم من كان يموت سريعا، والأكثر حظا منه من كان يتمكن من كانت تنكسر به العجلة أو يسقط من آلة التعذيب، حيث كان يعتبر ذلك نوعا من الرحمة الإلهية ومن ثم يتم إطلاق سراح الضحية.

وفيما يتعلق بضحية التعذيب التي اكتشفها الأثريون، فقد عثروا عليها مع 56 شخصا آخر ينتمون إلى الفترة ما بين عصر الإمبراطورية الرومانية، وحتى القرن السادس عشر، حيث تم اكتشاف الهياكل العظمية تحت ميدان سان أمبروجو في ميلانو، غير أن رفات شاب العصور الوسطى كانت مميزة لأنه حسبما هو واضح عانى من موت «أشد إيلاما».

في حين تشير فحوصات كيميائية وبأشعة الراديو أنه كان يعيش في الفترة ما بين أعوام 1290 و1430، وكان يُعتقد أنه قضى نحبه في إحدى المعارك، ولكن الجروح والكسور التي لحقت بهيكله العظمي كانت مروعة للغاية وكانت مختلفة عن الهياكل الأخرى حوله، فكان من الواضح أن شيئا ما«أكثر شرا» لحق به.

وأوضح التقرير أن عظام ذراعه الطويلة وساقيه تهشمت بأسلوب دقيق، وأنه تلقى جرحا نافذا في ظهره، فضلا عن وجود دليل آخر يوحي بمحاولة فصل رأسه عن جسده، ولكنها فشلت، وذلك قبل تعذيبه النهائي بالعجلة.