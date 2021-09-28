الاتحاد الجزائرى يحذر الأندية من المراهنات قبل انطلاق الموسم الجديد

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طالب الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، الأندية باحترام قواعد النزاهة الرياضية والامتناع عن أي تصرفات تقوض عدالة المنافسة وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد لدوري المحترفين في نهاية أكتوبر.

وقال الاتحاد الجزائري في موقعه: «يتعين على كل الأندية الابلاغ عن أي محاولة للتلاعب في نتائج المباريات، كما يحظر تماما المراهنة على اللقاءات في أي مكان وأي زمان، من قبل أشخاص لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في شركات الرهان أو حتى بالنيابة، وهو ما ينطبق على مشاركة المعلومات الحساسة والمتعلقة بالسرية مع المراهن».

وأضاف: «هذه المخالفات والتجاوزات قد تؤدي إلى الإيقاف لمدة ثلاثة أعوام عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، وقد يمتد الأمر إلى الإيقاف مدى الحياة عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم».

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في 22 أكتوبر المقبل.