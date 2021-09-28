محافظ المنيا يوافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز شباب النويرات ضمن «حياة كريمة»

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وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الثلاثاء، على مذكرة الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، بشأن استثناء قطعة أرض بناحية النويرات، لإنشاء مركز شباب، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأكد محافظ المنيا على إقامة العديد من مراكز الشباب وإحلال وتجديد البعض، داخل 5 مراكز، و192 قرية وأكثر من ألف عزبة ونجع ضمن مبادرة حياة كريمة.

عقد المحافظ استعرض خلاله نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة التي يتم إنشاؤها بنطاق 5 مراكز مستهدفة، موجهًا بضرورة المتابعة الميدانية، والمستمرة على أرض الواقع، والعمل على تنفيذ الأعمال، على مدار الـ24 ساعة على فترات متبادلة، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية حياه كريمة، تعد من أكبر المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها.