أخبار عاجلة

محمد النني يصل معسكر المنتخب استعدادا لمواجهة ليبيا -
«تموين مطروح» يضبط 210 محضر مخالفة بالأسواق -
تأجيل إعادة محاكمة 21 متهما بـ«أحداث مسجد الفتح» إلى 4 نوفمبر -
محافظ الشرقية يحيل مسؤول سجل الحضور والانصراف و١٤ عاملا بوحدة محلية للتحقيق -
تأجيل محاكمة متهم بتزوير محرر رسمي بروض الفرج إلى الدور المقبل -
إيه بي بي: نوفر منتجات وحلول ذكية ومتطورة في مشروع محطة بحر البقر الأكبر في العالم -
الخميس المقبل إجازة رسمية.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء -
شيخ الأزهر يشارك قادة الأديان في إطلاق نداء مشترك للتحذير من "أزمة غير مسبوقة" بسبب التغير المناخي..صور -
«jeep» تطرح سيارة دفع رباعي من الطراز المفضل «جراند شيروكي» قريبا -
تشمل ملك الأردن وبوتين.. "وثائق باندورا" تزعم الكشف عن تدفق الأموال والثروات الخفية لبعض قادة العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

لغز «فيلا التجمع».. «الداخلية» تكشف تفاصيل ضبط 104 سبائك ذهبية ومتحف آثار بـ( الفيديو )

Print
لغز «فيلا التجمع».. «الداخلية» تكشف تفاصيل ضبط 104 سبائك ذهبية ومتحف آثار بـ( الفيديو ) لغز «فيلا التجمع».. «الداخلية» تكشف تفاصيل ضبط 104 سبائك ذهبية ومتحف آثار بـ( الفيديو )

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء تفاصيل القبض على تشكيل عصابي، تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، من راغبى شراء الآثار الفرعونية بعد إستدراجهم إلى إحدى الفيلات في التجمع الأول بالقاهرة، أفادت اتحريات ان العصابة تضم 7 متهمين، وعثر داخل الفيلا المؤجرة على قطع اثرية وسلاح وسبائك ذهبية وطلقات نارية واوراق مزورة، وتولت النيابة التحقيق.
قالت الداخلية في بيان: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم في الزاوية الحمراء وله محل سكن آخر في التجمع الأول بإنتحال صفة شخص آخر، وقيامه بالإشتراك مع 6 أشخاص، لـ 3 منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى بالنصب والإحتيال على الأشخاص راغبى شراء الآثار الفرعونية بعد إستدراجهم إلى إحدى الفيلات في التجمع الأول بالقاهرة، والتى قام المتهم بإستئجارها لعرض التماثيل الفرعونية المقلدة الموجودة بداخلها وكميات من العملات المقلدة» .

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف الفيلا وتم ضبطهم، وعثر بحوزة المتهم الأول بطاقتان رقم قومى ورخصة قيادة بإسم أحد الأشخاص ومثبت عليها صورة المتهم مزورين وكارنيهان مزوران بإسم أحد الأشخاص منسوب صدورهما لجهات حكومية ودولية ومجموعة من الأوراق خالية البيانات منسوب صدروها لإحدى الجهات الحكومية وجواز سفر مزور منسوب صدروه إلى إحدى الدول بإسم أحد الأشخاص ومثبت عليه صورة المتهم وجهاز لاب توب مزود بطابعة وماسح ضوئى يستخدمهم المتهم في تزوير المحررات، وبإستكمال تفتيش الفيلا تم العثور على 2 طبنجة غير مرخصة وعدد من الطلقات و3 طبنجات صوت بكل طبنجة خرينة تحوى 5 طلقات و2 جهاز لاسلكى خاص بأفراد حراسة المتهم وكمية من مخدر الشابو «الآيس» بقصد الإتجار ومجموعة كبيرة من التماثيل والقطع مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه في أثريتها و104 سبيكة ذهبية زنة السبيكة الواحدة 100 جرام «يشتبه أن يكون ذهباً مقلد» وكمية من العملات «الأجنبية والوطنية» وسيارة و11 هاتف محمول».

وتابعت: «وبمواجهة المتهمين أقروا جميعاً بنشاطهم الإجرامى، حيث أقر المتهم الأول بقيامه بتزوير المستندات والعملات الأجنبية المقلدة المضبوطة بإستخدام الأجهزة المضبوطة بحوزته، وإستخدامه باقى المتهمين للعملات والتماثيل الفرعونية للنصب والإحتيال على الضحايا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. أديب سنغالي: مبادرة تركي آل الشيخ تحفّز عشاق الثقافة

بالفيديو.. أديب سنغالي: مبادرة تركي آل الشيخ تحفّز عشاق الثقافة

بالفيديو.. إعصار شاهين يتسبّب في فيضانات بمنطقة الخابورة بسلطنة عُمان

بالفيديو.. إعصار شاهين يتسبّب في فيضانات بمنطقة الخابورة بسلطنة عُمان

بالفيديو .. أمطارٌ غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية على "الطوال" و"الموسم"

بالفيديو .. أمطارٌ غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية على "الطوال" و"الموسم"

بالفيديو .. أمطارٌ غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية على "الطوال" و"الموسم"

بالفيديو .. أمطارٌ غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية على "الطوال" و"الموسم"