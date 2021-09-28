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تطعيم 29 ألف طالب وعضو هيئة تدريس بلقاح كورونا بجامعة بني سويف

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تطعيم 29 ألف طالب وعضو هيئة تدريس بلقاح كورونا بجامعة بني سويف تطعيم 29 ألف طالب وعضو هيئة تدريس بلقاح كورونا بجامعة بني سويف

أجرى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، جولة تفقدية بمراكز تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا للاطمئنان على سير العمل، بعدما خصصت الجامعة 12 مركز لقاح تم تجهيزهم لتلقي التطعيم داخل الحرم الجامعي غرب وشرق النيل بالمجان، مؤكدا أن الجامعة وضعت خطة متكاملة للتطعيم تنفيذا لتعليمات فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بضرورة تطعيم طلاب الجامعات.

وأكد الدكتور منصور أنه تم تطعيم 29 ألف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب القدامى والجدد بلقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الجامعة وبعضوية نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الطب، وأمين عام الجامعة، والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنى سويف، ومدير إدارة اللجنة الطبية.

وأكد رئيس الجامعة أنه تم وضع خطة وجدول زمني للكليات داخل الجامعة للانتهاء من التطعيم قبل بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدا أنه سيتم تطعيم طلاب المدن الجامعية ولن يسمح بدخول أي طالب دون الحصول على اللقاح، موجهاً بضرورة وضع آليات للمتابعة المستمرة بكل دقة، واتخاذ كل الوسائل اللازمة لمواجهة وتذليل أي عقبات محتملة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة المشاركين وذلك في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها الجامعة لاستكمال تطعيم جميع منسوبيها.

وأوضح الدكتور منصور، أن الجامعة تهدف إلى مواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة، وذلك من خلال الإسراع في تنفيذ خطة تلقي اللقاحات ضد وتطعيم منسوبي الجامعة لتقليل فرص الإصابة بالعدوي، مشيرا إلى أن حملة التطعيم تتم بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والصحة، موجهاً الشكر إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب لمن تلقوا اللقاح وإدراك أهميته حرصاً على سلامتهم.

المصرى اليوم

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