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محافظ كفر الشيخ يتفقد صناديق القمامة

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محافظ كفر الشيخ يتفقد صناديق القمامة محافظ كفر الشيخ يتفقد صناديق القمامة

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تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، 32 صندوق جمع قمامة جديد صديق للبيئة، اليوم الثلاثاء، فى إطار دعم منظومة النظافة بالمحافظة، وسيتم تعميم التجربة على مجالس المدن والاحياء، بحضور اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتوزيع الصناديق صديقة البيئة ووضعها بالشوارع غرب وشرق العاصمة التي تم تطويرها ومنها شارع الزهراء ومنطقة الضرائب ومحور سعد زغلول وشارع المدارس وصبري القاضي وغيرهم من المناطق والشوارع، وتتميز صناديق القمامة الجديدة بسهولة تفريغها بسيارة تسع 30 طن يتم كبسها بمكبس بسيارة نقل القمامة، ليتم نقلها في المقلب الوسيط بمدينة كفر الشيخ.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة، من خلال توفير المعدات الحديثة التى تسهم فى القضاء على المشكلة، وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع، مشيراً ان ذلك يأتى ايضاً ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضارى والانضباط بشوارع كفر الشيخ، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لها، وانه سيتم توزيعهم بغرب وشرق العاصمة، ليتم تعميم التجربة بكل مدن المحافظة.

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

المصرى اليوم

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