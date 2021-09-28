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«ساطور» يتابع تبطين الترع بمركز ومدينة بيلا

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«ساطور» يتابع تبطين الترع بمركز ومدينة بيلا «ساطور» يتابع تبطين الترع بمركز ومدينة بيلا

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شدد جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، لنواب رئيس المدينة ورؤساء القري بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمشروع تبطين الترع والصرف الصحي ضمن المشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق مركز بيلا، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لرؤساء المدن والمراكز بالمتابعة المستمرة والمرور الميداني للمشروعات الخدمية والتنموية.

قام أيمن غالي، نائب رئيس المدينة لشئون القري، يرافقه عاطف عبدالعظيم، رئيس قرية أبوبدوي، بمتابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين ترعة النظام بقرية أبوبدوي، ووجه القائمين على تنفيذ المشروع بالالتزام بالمدة المحددة للانتهاء من أعمال التنفيذ وإنهاء كافة الأعمال في موعدها المحدد مع ضرورة الإلتزام بالمواصفات الفنية والإشتراطات الهندسية والإنشائية.

كا تابع نائب رئيس المدينة، أعمال حملات النظافة وتمهيد وتسوية الطرق وصيانة الإنارة العامة بشوارع قرية أبوبدوي وتوابعها، للارتقاء بالمظهر الحضاري للقرية وتسهيل الانتقالات للمواطنين ورفع كفاءة الشوارع.

وفي سياق مختلف، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، رفع كفاءة المنظومة من خلال شن حملات النظافة الدورية ورفع وإزالة المتولد اليومي القمامة من الميادين والشوارع بنطاق المدينة وقراها، بجانب إجراء الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وإصلاح الكشافات التالفة، شملت إصلاح خلية شارع عبدالواحد وحي أبودشيش وصيانة كشافات دوران مسجد نوفل وحي المشرفي وأبورخا، وذلك بإشراف محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات، ورؤساء القري.

وتابع على أمين، نائب رئيس المدينة لشئون القري، بالاشتراك مع وزارتي الصحة والسكان والبيئة، المعاينة النهائية لقطعة أرض بقرية الشطوط والمقترح إقامة محطة معالجة صرف صحي بها لخدمة القرية والقري المجاورة لها.

قال رئيس مدينة بيلا، إن أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة مستمرة على فترتين صباحية ومسائية، وكذلك يتم أيضا متابعة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار والحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين.

وحرص رئيس المدينة، على التنبيه على جميع نواب رئيس المدينة ورؤساء القري، باستمرار جهودهم خلال تنفيذ الحملات المكثفة للنظافة ورفع المخلفات وتمهيد الطرق وصيانة أعمدة الإنارة، والتي تأتي في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بيلا
بيلا

المصرى اليوم

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