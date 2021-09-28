محافظ الفيوم والرقابة الإدارية يتفقدان أعمال تبطين بحر العويج بطامية

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه العميد محمد شوقي رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، والمقدم أشرف الشاعر عضو الرقابة الإدارية بالفيوم، أعمال تبطين بحر العويج بنطاق الوحدة المحلية لقرية دار السلام بمركز طامية، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال والمراحل الزمنية للتنفيذ.

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وعدد من مسئولي إدارتي الري والزراعة بطامية، وممثلين عن المنتفعين وروابط مستخدمي المياه، والشركة المنفذة للأعمال.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ استمع لشرحٍ من المهندس المسؤول عن تنفبذ أعمال التبطين، حول ما تم تنفيذه من أعمال بالمشروع، وخطة العمل خلال الفترة القادمة، حيث أوضح المهندس المسؤول أن بحر العويج يبلغ طوله نحو 3،5 كم، وقد تم الانتهاء من تبطين نحو 1,9 كم حتي الآن، وسيتم الانتهاء من تبطين الجزء المتبقي خلال السدة الستوية في يناير 2022.

ووجه محافظ الفيوم، بضرورة عقد لقاءات توعوية مع المنتفعين وروابط مستخدمي المياه، لتوعيتهم بأهمية الري الحديث، وحثهم على الاستفادة من تطبيق نظم الري الحديثة بدلاً من الري بالغمر، لدورها في ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد منها، فضلًا عن زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية.

وأكد «الأنصاري» أن مشروعات تأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية تهدف إلى الحفاظ على مياه الري وتقليل الهادر منها، لضمان وصولها إلى الأراضي الزراعية الواقعة بالنهايات، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التبوير.