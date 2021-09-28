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محافظ بني سويف يوجه باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية

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محافظ بني سويف يوجه باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية محافظ بني سويف يوجه باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية لإدارة العلاج الحر،بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز بني سويف ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها

حيث قامت الحملة بالمرور على 25 منشأة طبية متنوعة ما بين عيادات خاصة مراكز طبية ومعامل تحاليل وأشعة،والذي أسفر عن ضبط 20 منشأة تعمل بدون ترخيص،من بينها مركز تغذية علاجية يديره شخص منتحل صفة طبيب،علاوة على التحفظ على أجهزة علاج طببيعي وتم تحرير محضر لصاحب المركز لقيامه بعمل حجامة بامخالفة للقانون

شارك في الحملة الدكتور أحمد عبدالعظيم نائب مدير العلاج الحر،الدكتور مصطفى محمود،الدكتورة مريم علاء مساعد مدير العلاج الحر،يحيى محمود سنوسي،محمود محمد فوزي، ومن حماية المستهلك أحمد مصطفى دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، رشوان صلاح فرع جهاز حماية المستهلك

المصرى اليوم

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