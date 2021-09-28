لملاحقة غير «المُلقحين».. «تطبيق إلكتروني» للكشف عن موقف المواطنين من تلقي اللقاح

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تسعى أجهزة الدولة لحصول أكبر قدر من الموطنين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية لمجابهة الفيروس، حيث من المخطط الانتهاء من تطعيم 50 مليون مواطن بنهاية العام الجاري، وفي سبيل تحقيق ذلك وفرت الدولة مختلف اللقاحات المضادة من مصادرها المتنوعة، وبالتوازي مع ذلك اتجهت لإلزام بعض الفئات للحصول على اللقاح، البداية كانت بالعاملين في القطاع الطبي ثم العاملين بالسياحة ثم نزلاء السجون، ومؤخرا بدأت تطعيم الطلاب الجامعيين وأعضاء هيئة التدريس سواء بالجامعات أو المدارس للحيلولة دون تأجيل الدراسة.

ووفقا لمصدر مسؤول لـ«المصري اليوم»، فإن الفترة المقبلة سوف تشهد تكليف الوزراء بإلزام موظفي الجهات الحكومية إما تلقي اللقاح أو إجراء تحليل pcr كل 3 أيام، بحيث يُصدر كل وزير قرارا بشأن موعد بدء قراره، الذي يقضي بأن يكون القرار بـ«اللقاح أو تحاليل دورية لكورونا»، ومن المُقرر صدور قرارات الوزارات في هذا الصدد في الأيام القليلة المقبلة، على أن يكون التطبيق الفعلي بحد أقصى شهرين.

وفي سبيل تحقيق ذلك وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من إطلاق التطبيق الإلكتروني «Egypt Health Passport»، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، مع تعميم نسخة توضيحية لطريقة وآلية عمل التطبيق في الكشف عن موقف المواطنين من تلقي اللقاح، وإرسالها لمجلس الوزراء وكل من وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم والتنمية المحلية، وذلك تمهيدًا لاستخدام التطبيق في كافة أماكن العمل والمؤسسات التي تتطلب ذلك.

وذكرت الوزيرة، أن التطبيق يتضمن خاصية تعمل على إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أن الشخص لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى أن الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعني أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.