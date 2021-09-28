محافظ المنيا والسفير الكندي يوقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي

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استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، السفير لويس دوما سفير دولة كندا في القاهرة والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة.

ضم وفد السفارة كل من السيد كيريل ايوردانوف مستشار السفارة، والسيدة إيمان عمران قائد فريق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة ومن فريق مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي«OWAP»الممول من الحكومة الكندية كل من السيد بول ديجياكومو مدير المشروع في كندا، وعزة قنديل مدير المشروع في القاهرة والدكتور مصطفى سعد مدير المحافظات وحسين رأفت مدير المشروع بالمنيا.

كما حضر اللقاء، اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز رئيس مدينة المنيا، دكتور ثروت الازهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة وهيام مصطفي مدير التعاون الدولي بالمحافظة.

وشهد محافظ المنيا والسفير الكندي توقيع مذكرتي تفاهم بين مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي«OWAP»الممول من الحكومة الكندية، وجمعية رؤية جديدة وجمعية رؤية حياة بمركز المنيا، حيث وقع على المذكرتين السيدة عزة قنديل مدير المشروع ورؤساء الجمعيتين بمقر الجمعيتين بمركز المنيا.

وأكد السفير الكندي أن مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي«OWAP» يعمل على تعزيز فرص العمل وريادة الاعمال للمرأة وتعزيز ملكيتها الاقتصادية وتمكينها اقتصاديا في مجال التصنيع الزراعي وتحسين بيئة العمل للسيدات داخل شركات التصنيع الزراعي مع تحسين البيئة الداعمة من حيث السياسات ولوائحها والاستراتيجيات الوطنية لكي تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة وتقليل العوائق التي تحول دون توظيف المرأة وريادة الأعمال.

وأضاف السفير الكندي أن كندا ومصر شريكين وثيقين ويتمتعان بصداقة طويلة وعلاقات قوية في العديد من المجالات، معربا عن إعجابه الشديد بمحافظة المنيا وخاصة الطبيعة الخلابة والمشاهد المبهرة للطبيعة وخاصة على كورنيش النيل وكذلك منطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط.

وأشاد محافظ المنيا بأهداف البرنامج، معربا عن تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتنفيذ المحاور الخاصة به، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة في قطاع التصنيع الزراعي، وفقا لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتي تتضمن تطوير قدرات المرأة وإشراكها في سوق العمل ودعم ريادة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص لتوظيف المرأة في جميع القطاعات، لاسيما وأن محافظة المنيا تعد من المحافظات الزراعية بالدرجة الاولي، وتمثل التنمية الزراعية محورا أساسيا بخطة التنمية الاقتصادية التي تتبناها المحافظة في الفترة الحالية.

كما استعرض محافظ المنيا مع السفير الكندي أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها «عروس الصعيد»، من حيث موقعها الجغرافي المتميز، حيث أكد محافظ المنيا على حرص الدولة المصرية، تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن، وتحظى المحافظة بافتتاح عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية هذا العام.

هذا ويعد مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي«OWAP» أحد المشروعات الممولة من الحكومة الكندية في ضوء الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الكندية ووزارة التعاون الدولي في 31 مارس 2021 وكذلك موافقة السيد رئيس الجمهورية في 25 يوليو 2021 على الاتفاقية وصدق عليه البرلمان المصري في 26 يوليو 2021، ومدة تنفيذه 4 سنوات .