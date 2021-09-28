«كان مرة في ولد» أحسن فيلم عربي روائي قصير في مهرجان لبنان للفيلم المستقل

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فاز المخرج المصرى أنطونيوس باسيلي بجائزة أحسن فيلم عربي روائي قصير في مهرجان لبنان للفيلم المستقل في بيروت عن فيلمه «كان مرة في ولد» وتدور أحداث الفيلم عن طفل صغير يعيش مع والده بمفردهما، وفي يوم من الأيام عاد الطفل من المدرسة وأراد اللعب مع والده، ولكن والده كان منشغلًا، فغضب الطفل حتى عاقبه والده بالحبس في غرفته، وتتطور الأحداث فيستعرض العلاقة بين الاب وابنه، الطفل والشارع، والطفل والبيت .

كان مرة فيه ولد

كان مرة فيه ولد



وقال «أنطونيوس» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: بدأت قصة الفيلم عندما كنت أحضر ورشة للإخراج السينمائي بأحد الأستديوهات، وكانت مدة الورشة 5 اشهر، وفي الشهر الثالث بدأت في العمل على الفيلم والفكرة، وكتبت 5 نسخ من السيناريو، حتى وصلت للنسخة النهائية، وبعدها مرحلة التصوير والمونتاج، ولكن ما بعد الإنتاج كانت المدة طويلة جدا واستغرقت سنة و8 شهور حتى أنتهى الفيلم .

يذكر أن مهرجان لبنان للفيلم المستقل بدأ دورته هذا العام ( النسخة الثالثة) وسط حماس من أبناء لبنن نظرا للظروف العصيبة التي مرت بها البلد ، وبدأ المهرجان بأغنية «لبيروت» تكريماً للعاصمة التي لا تجيد الموت ولا تستسلم للكآبة بل تنهض دوماً من كبوتها ولو ألف مرة، ثم افتتح غوتييه رعد، مؤسس المهرجان، الامسية معلناً إصراره على انتاج فسحةٍ للأمل رغم الألم «للخروج من السلبية المحيطة باللبنانيين خصوصاً أن الناس اشتاقوا إلى التلاقي وتبادل الأفكار والتواصل.