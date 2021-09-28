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بجسد ثمين، وابتسامة طفولية سجل «ناظر» الكوميديا المصرية، علاء ولي الدين، حضورًا مميزًا على شاشتي السينما والتلفزيون، حاصدًا قلوب الملايين في مصر و العالم العربي، مُنذ يوم ولادته صبيًا داخل محافظة المنيا، عُرف « الناظر» بعفويته وطيبته، غير حديثه الدائم عن الموت في عز انشغاله بمقتضيات الحياة اليومية، ووصايته من حوله بالنظر إلى مثواهم الأخير، جعلت قصة رحليه المبكر عنّ عالمنا حديث الملايين من معجبيه.

وبينما تحل اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر، الذكرى الـ18 لميلاد الفنان علاء ولى الدين، الذى رحل عن عمر ناهز التاسعة والثلاثين، تستعرض «المصري اليوم»، سطور من حياة الفنان الراحل

ذكرى ميلاد علاء ولي الدين .. سطور من مسيرة ابن « الشاويش حسين» (بروفايل)

داخل مُحافظة المنيا، وتحديدًا في مركز «بني مزار»، ولد علاء سمير سيد ولي الدين، بتاريخ 28 سبتمبر 1963، طفلٌ بشوش، يحتفظ بخفة دم ميزتهُ وسط إخوته، وجعلت والده الفنان، سمير ولي الدين، يفتخر به وسط أهالي المركز.

ذكرى ميلاد علاء ولي الدين .. سطور من مسيرة ابن « الشاويش حسين» (بروفايل)

نشأ علاء ولي الدين في بيئة فنية في كنف والده، الممثل المسرحي الذي لم تكتب له الشهرة، وبعد سنوات قليلة، مع أسرته برفقة انتقل الأب، إلى القاهرة؛ إذ شارك والده في أدوار مسرحية أبرزها مسرحية «شاهد مشافش حاجة»، حيث قام بدور «الشاويش حسين»، وبالقُرب من حي مصر الجديدة الهادئ، استقرت العائلة، وكان يحرص علاء على أن يذهب رفقة أبيه إلى كواليس المسرحيات والأفلام، يقف في أقرب منطقة تُخفيه عن الأنظار، يحفظ ما يقوم به الممثلون جيدًا.

ذكرى ميلاد علاء ولي الدين .. ناظر «الكوميديا» الذي حصد شهرة لم ينلها والده «الشويش حسين»

وفي المنزل، كان يقف علاء أمام المرآة ليُكرر كل ما رآه في الكواليس، يذهب إلى مدرسة مصر الجديدة الثانوية العسكرية صباحًا، ويحلُم بالفن ليلاً، إلى أن سارت الرياح عكس اتجاه السفن، وتوفي والد علاء، تاركًا 3 أولاد لأم وحيدة

ذكرى ميلاد علاء ولي الدين .. ناظر «الكوميديا» الذي حصد شهرة لم ينلها والده «الشويش حسين»

بدأت علاقة علاء ولي الدين بالفن من خلال والده الفنان سمير ولي الدين في التلفزيون؛ وبعدما تخرج في عام 1985، من كلية التجارة، بدأت رحلته للبحث عن شغفه الحقيقي في التمثيل، ولكن بداية مشواره الفني كانت قاسية؛ إذ لم تسِر الأمور كما توقع، بل فشل في اختبارات معهد الفنون المسرحية، وهو ما رواه أثناء ظهوره في سهرة أُذيعت على شاشة التليفزيون الكويتي، عام 2001، تحت عنوان «الناظر علاء الدين»: «أنا قدمت في معهد الفنون سنة 1985، وفشلت في امتحانات القبول، كان بيبقى في مشهد لغة عربية وعامية».

ذكرى ميلاد علاء ولي الدين .. ناظر «الكوميديا» الذي حصد شهرة لم ينلها والده «الشويش حسين»

وأضاف ضاحكًا: «كان أيامها بيتذاع مسلسل (على هامش السيرة)، روحت ماسك الورقة والقلم، عشان أكتبُه، وكان المشهد اللي حفظته بتاع كامل ياسين، وهو قاعد ضمن اللجنة، ولمّا سألني هتقدم إيه، قولتله (المسلسل بتاع حضرتك بالليل)»، لم تقتنع اللجنة بما قدّمه علاء، بل سخروا بما قام بهِ قائلين: «تنفع بلياتشو».

ذكرى ميلاد علاء ولي الدين .. ناظر «الكوميديا» الذي حصد شهرة لم ينلها والده «الشويش حسين»

عُرف علاء ولي الدين، في الوسط الفني بأنه بسيط لا يميل إلى مظاهر الرفاهة؛ فلم يكن يهوى إقامة أعياد الميلاد أو يحتفل بعيد ميلاده مثل البعض الذين يقيمون حفل ويعزمون ذويهم، ولكنه كان يكتفي بالمفاجآت التي تأتيه من الأهل والأصدقاء ويسعد بها كثيرا؛ وهو ما بدا جليًا في صوره مع بعض الفنانين، كالفنان عبد المنعم مدبولي، والفنان، محمد هنيدي، والفنان أشرف عبد الباقي، ويسرى وغيرهم من الفنانين.

ذكرى ميلاد علاء ولي الدين .. سطور من مسيرة ابن « الشاويش حسين» (بروفايل)

رغم البداية القاسية حصد « ناظر الكوميديا» شهرة لم تكتب لوالده « الشاويش حسين»؛ إذ شارك بالعديد من المسلسلات والسهرات التلفزيونية منذ الثمانينات من القرن الماضي مثل (بابا جاي، زهرة والمجهول)، لينتقل بعدها للعمل في السينما ويشارك في عشرات الأفلام منذ أواخر التسعينيات وحتى اوائل الألفينات والتي من أبرزها (الناظر، حلق حوش، ابن عز)، بالإضافة إلى عمله بالسينما والتلفزيون عمل أيضاً في المسرح حيث شارك في عدة مسرحيات منها (لما بابا ينام، الابندا)، لكتب له شهرة لم ينالها والده « الشاويش حسين».

ترحل الفنان علاء ولي الدين عن عالمنا قبل أن يكمل عامه الأربعين، صبحية يوم عيد الأضحى عام 2003، إثر مضاعفات بمرض السكري وكان خبر رحيله بمثابة الصاعقة التى أصابت الوسط الفنى بحالة من الحزن والصدمة.