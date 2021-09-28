الغرف التجارية: إطلاق معارض أهلا مدارس في 11 محافظة حتى الآن

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أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس غرفة القاهرة التجارية، الانتهاء من إطلاق سلسلة معارض «أهلا مدارس» المتعلقة بتقديم تخفيضات على كافة منتجات ومستلزمات المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد في 11 محافظة حتى الآن، متوقعا أن يزيد عدد المحافظات المشاركة في المبادرة خلال الفترة المقبلة طبقا للظروف الخاصة والتنسيق مع المحافظين ومديريات التموين والتجارة الداخلية بكل محافظة.

وأوضح العربي في بيان اليوم الثلاثاء، أن المحافظات التي شاركت حتى الآن هي محافظات: القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- الغربية-الدقهلية- بني سويف- الشرقية بورسعيد- الأقصر- دمياط- جنوب سيناء، مضيفا أن اتحاد الغرف التجارية قد قام بالتنسيق مع كافة الغرف بالمحافظات لإطلاق معارض التخفيضات تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية في تقديم كافة الأساسية والموسمية للمستهلكين بأسعار مخفضة خاصة في فترات الطلب الموسمي المتزايد مثل موسم بدء العام الدراسي الجديد.

وحول أهم ما شهده المعرض هذا العام، قال إن معارض «أهلا مدارس» هذا العام، شهدت متوسط تخفيضات على كافة مستلزمات المدارس تراوحت بين 20 إلى 40 % حسب ظروف مدخلات الإنتاج لكل محافظة، كما وفرت الغرف التجارية بالمحافظات مقرات المعرض بالتعاون مع المحافظين مجانا لتخفيض نفقات العرض وتسهيل مشاركة العارضين لتمكينهم من تقديم أقصى التخفيضات الممكنة للمستهلكين.

وأضاف العربي أن سلسلة المعارض هذا العام اعتمدت بشكل أساسي على المنتجات المحلية الصنع للمساهمة في تعميق الصناعة الوطنية، خاصة مع ارتفاع الطلب على المنتج المحلي وما تمتلكه الصناعة المحلية من إمكانات لا تقل عن جودة المنتج المستورد بأسعار أكثر توافقا مع الظروف الاقتصادية للأسرة المصرية.

وأكد أن كافة الغرف التجارية قد قامت بمراعاة التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في مقرات المعرض مع مد فترة العمل اليومي لتلافي تكدس الزائرين وضمان توفير كافة المنتجات للمستهلكين.