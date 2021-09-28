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الخدمات الطبية بالداخلية تنظم فعاليات بمناسبة اليوم الوطني الـ91

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الخدمات الطبية بالداخلية تنظم فعاليات بمناسبة اليوم الوطني الـ91 الخدمات الطبية بالداخلية تنظم فعاليات بمناسبة اليوم الوطني الـ91
نظمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، عددًا من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني الـ91، في مستشفيات قوى الأمن في (الرياض- مكة المكرمة - الدمام)، والعيادات التخصصية الشاملة بمختلف مدن ومناطق المملكة.

وشمل برنامج الفعاليات توزيع هدايا بمناسبة اليوم الوطني للمرضى المنومين من الكبار والأطفال في مختلف مستشفيات قوى الأمن، وتوزيع الهدايا التذكارية للمراجعين ومشاركتهم بهذه المناسبة الغالية، كما اكتست كافة المباني التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية من مستشفيات وعيادات بالإضاءة الخضراء واللوحات الجدارية المعبرة عن الاحتفالية الوطنية.


الوطن السعودية

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