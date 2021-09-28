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"بيئة رنية" تنظم محاضرة توعوية لمربي الماشية عن مرض السعار

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بمناسبة اليوم العالمي للسعار

نظم قسم الثروة الحيوانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية، محاضرة توعوية عن مرض "السعار"، بحضور عدد من مربّي الماشية.

تناولت المحاضرة التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للسعار، شرحًا مفصلًا عن مرض "السعار" ومسبباته وكيفية الوقاية منه والحدّ من انتشاره.

ويعتبر داء الكلب من الأمراض الفيروسية، وينتقل عن طريق الحيوانات الثديية مثل القرود والثعالب والقطط، ولكن تعتبر الكلاب الأكثر شيوعًا، وهو مرض قاتل للمصاب بمجرد ظهور العلامات والأعراض.

وينتقل من الحيوان للحيوان ومن الحيوان للإنسان، ولكنه لا ينتقل من الإنسان للإنسان، وينتقل داء الكلب عن طريق العض وإحداث جرح، أو عن طريق جرح سابق مفتوح في جلد المصاب؛ حيث يهاجم الفيروس الجهاز العصبي المركزي، ومن ثم ينتقل إلى جميع أجزاء الجسم.

واختتمت المحاضرة بنقاش مفتوح بين المربّين والمحاضرين، وتمت الإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم بهذا الخصوص.

فيما أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية المهندس محمد السبيعي، أن هذه المحاضرة تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف مربّي الماشية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والحدّ من انتشارها وطرق الوقاية منها وكيفية التعامل مع الحيوانات المصابة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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