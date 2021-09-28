أخبار عاجلة

تشمل ملك الأردن وبوتين.. "وثائق باندورا" تزعم الكشف عن تدفق الأموال والثروات الخفية لبعض قادة العالم -
مكة : القبض على مواطن ومقيم لبيعهما سكرابا وكابلات مسروقة -
الديوان الملكي الأردني: أملاك الملك ليست أمرا مخفيا -
جيمي كارجر: محمد صلاح الأفضل في أوروبا.. يجب على ليفربول التجديد معه -
لقاء خاص بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان لمناقشة جهودهما المستقبلية في ترسيخ الأخوة الإنسانية..صور -
جدة جاهزة لحفل إفتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد -
رئيس الطائفة الإنجيلية يُهنئ السيسي والقوات المسلحة بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر -
أرامكو السعودية تحدد موعد إعلان توزيع الأرباح والنتائج المالية للربع الثالث 2021 -
بموافقة وزير الداخلية.. تعيين "بن رافع" شيخًا لقبيلة العُمرة -
وزير الثقافة العراقي: نتشرف بالتعاون مع مكتبة عبدالعزيز العامة دائماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

بينيت: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مشاهد من إعصار "شاهين" وآثاره في إيران

مشاهد من إعصار "شاهين" وآثاره في إيران

إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي "درس لفرنسا" - تعليق محمد الأمين بلغيث

إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي "درس لفرنسا" - تعليق محمد الأمين بلغيث

أبي أحمد يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية

أبي أحمد يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية

مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري في موسكو

مؤتمر صحفي لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري في موسكو