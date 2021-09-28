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«القومي للمرأه» يبدأ حملة طرق الأبواب بمراكز «الوادي الجديد»

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«القومي للمرأه» يبدأ حملة طرق الأبواب بمراكز «الوادي الجديد» «القومي للمرأه» يبدأ حملة طرق الأبواب بمراكز «الوادي الجديد»

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أكدت نادية عزمى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالوادى الجديد، أن الفرع بدء في تنفيذ حملة طرق الأبواب بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، تحت شعار «المرأة المصرية صانعة السلام»، وذلك بهدف تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على القرى، وتشمل الحملة تنظيم ورش تفاعلية للرسم والتلوين وابداعات اطفال الوادي الجديد بالتنسيق مع هيئة قصور الثقافة تحت شعار ارض المحبة والسلام.

وقالت عزمى، ان الحملة بدأت يومها التفاعلي الأول بقرية بغداد في مركز باريس، وشارك في الورشة الفنية اطفال من التربية الفكرية والصم والأسوياء في ورشة فنية واحدة، وغدا الاربعاء تستمر فعاليات الحملة بمركز بلاط.

المصرى اليوم

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