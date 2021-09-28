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«أمناء العدوه» يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد.. تشمل عجز هيئات التدريس

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«أمناء العدوه» يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد.. تشمل عجز هيئات التدريس «أمناء العدوه» يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد.. تشمل عجز هيئات التدريس

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عقد مجلس أمناء الإدارة التعليمية بمركز العدوه، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمنيا، اجتماعا لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد، 2021- 2022، وسد العجز في هيئات التدريس، ومواجهه وباء كورونا المستجد.

قال احمد فؤاد عيطة، رئيس مجلس الأمناء، تم مناقشة العجز في هيئات التدريس وكيفية معالجتها طبقا للكتاب الدوري رقم٢٦ في ٢٠/٩/٢٠٢١ الصادر من وزير التعليم والغير مقنع بالمرة وكذلك كثافة الفصول والتعليمات الواردة بأن تكون حتى ٨٥ تلميذ بالفصل، وبحث تكريم أوائل الشهادات رغم عدم وجود أي موارد مالية سوى تبرعات أهل الخير.

أضاف «عيطة» كما تم مناقشة تعيين مدير لمدرسة العدوة الإعدادية بنين لكون المدير الحالي رافض الاستمرار في العمل مدير للمدرسة.

المصرى اليوم

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