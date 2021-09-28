جولة مفاجئة لمحافظ الفيوم والرقابة الإدارية على مصانع كوم أوشيم (صور)

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه العميد محمد شوقي رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، والمقدم أشرف الشاعر عضو هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، في جولة مفاجئة، عدداً من المصانع بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة كافة المناطق الصناعية، ورصد المعوقات التي قد تعوق سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، ودفع عجلة الإنتاج، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ بدأت بتفقد المبنى الإداري للمنطقة الصناعية بالمرحلة الثانية، حيث عقد المحافظ إجتماعاً مع كافة العاملين بالمنطقة، واستمع لكافة الأمور المتعلقة بسير العمل، ووجه بتقديم كافة سبل الدعم اللازم لأصحاب المصانع والمستثمرين لتحسين مستوى العمل وزيادة الطاقة الانتاجية بالمصانع.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ شملت تفقد مصنع الشركة المتحدة لتصنيع الأثاث المعدني والمسامير المقام على مساحة 40 ألف متر مربع، واستمع المحافظ لشرح واف من الدكتور عبدالمقصود أنور مدير المصنع، حول العمالة ومراحل العمل والإنتاج، والطاقة الإنتاجية الكلية التي ينتجها المصنع.

كما تفقد محافظ الفيوم، ومرافقوه، مصنع الصفوة لصناعه الورق، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس مصطفى عبدالجواد مدير عام المصنع، حول عدد العمالة والمساحة الإجمالية والطاقة الإنتاجية، كما تفقد المحافظ أيضاً الشركة الذكية للزجاج، المقامة على مساحة 13 ألف و500 متر مربع، ويعمل بها نحو 200 عامل، واستمع المحافظ لشرح واف من المهندس أحمد حسين مدير الموارد البشرية، والمهندس أحمد عبدالعال مدير العمليات، حول مراحل الإنتاج التي تشمل 6 أقسام هي «التقطيع والشطف والطباعة والفرن والدوبل والتريبليكس»، وكذا الطاقة الإنتاجية للشركة والتي تبلغ نحو 12 ألف متر شهرياً، ومن المتوقع أن تصل إلى 20 ألف متر شهرياً خلال الفترة المقبلة.

وطالب مدير الموارد البشرية بالشركة، بتوفير عمالة من أبناء الفيوم لتدريبها وتأهيلها للعمل بالشركة، وفي هذا الصدد وجه محافظ الفيوم، سكرتير عام المحافظة المساعد، بالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم، ومسئولي التعليم الفني، لتوفير عدد من طلاب المدارس الفنية، للتدريب بالشركة، ومن ثم توفير فرص عمل لهم بها.

وخلال الجولة شدد «الأنصاري» على أهمية توافر الأمن الصناعي والسلامة المهنية بكافة المصانع مع التزام العاملين بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لحمايتهم من عدوي فيروس كورونا، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بالصرف الصناعي بجميع المصانع ومراجعته بشكل دوري لسلامة الجميع.

ولفت المتحدث الرسمي باسم المحافظة، أن الجولة شملت أيضاً تفقد شركة كازارين للمنسوجات، التي تضم نحو 375 عامل، حيث وجه المحافظ، بسرعة إعداد بيان متكامل بأسماء العاملين بالشركة وأرقام بطاقاتهم، لتوفير فريق طبي متنقل من مديرية الصحة، لتطعيمهم حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع.