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أحمد آدم يكشف أسباب غيابه عن جنازة سمير ودلال: «أشعر بتأنيب ضمير»

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أحمد آدم يكشف أسباب غيابه عن جنازة سمير ودلال: «أشعر بتأنيب ضمير» أحمد آدم يكشف أسباب غيابه عن جنازة سمير ودلال: «أشعر بتأنيب ضمير»

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تحدث الفنان أحمد آدم عن أسباب غيابه عن جنازة الفنان سمير غانم وزوجته الراحلة دلال عبدالعزيز، لافتًا إلى أنه تعرض لظروف خارجة عن إرادته وبالتالي شعر بتأنيب ضمير.

وقال للإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، في برنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»: «أنا زعلان جدا إن أنا معرفتش أحضر جنازة سمير غانم ودلال عبدالعزيز الله يرحمهم».

وتابع: «الموضوع أثر فيا وتعبني، ولغاية دلوقت أنا مش مصدق إنهم اتوفوا، لأني حاسس أن أنا ماعزتش وماعرفتش أعمل إيه ساعتها».

وأضاف: «حسيت كإني مقصر، بس مكانش تقصير مني، كانت ظروف خارجة عن إرادتي، بس كان لازم أهزمها وأروح، فالموضوع ده مؤنب ضميري قوي».

المصرى اليوم

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