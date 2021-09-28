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شيخ الأزهر يجرى فحوصات طبية بألمانيا

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شيخ الأزهر يجرى فحوصات طبية بألمانيا شيخ الأزهر يجرى فحوصات طبية بألمانيا

يجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ،حالياً، بعض الفحوصات الطبية بألمانيا ضمن رحلة علاجية، من المقرر أن يواصل عقب الانتهاء من إجراء الفحوصات البية مهام عمله، حيث يشارك مطلع الشهر المقبل فى مؤتمر قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ الذى يعقد بالعاصمة الايطالية روما تحت عنوان (الإيمان والعلم) في ال 4 من أكتوبر.

ويتوجه شيخ الأزهر ، مطلع الشهر القادم إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في أعمال مؤتمر قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان (الإيمان والعلم) في ال 4 من أكتوبر، والذي يعد تمهيدًا لمؤتمر الأمم المتحدة COPE 26 (مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ)، بحضور القادة السياسيين في الفترة ما بين 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر من العام الحالي.
ومن المقرر أن يخرج المؤتمر بعدة توصيات من قادة الأديان وممثليها حول العالم عن رؤية الأديان في الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والبيئية، وتعزيز الجوانب الأخلاقية في الحفاظ على البيئة، وأهمية التضامن الإنساني والعالمي ومبدأ المسؤولية المشتركة كحلول واقعية للشروع في تنفيذ خطط للتنمية المستدامة أكثر تأثيرًا وفعالية.
كما يشارك شيخ الأزهر في اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان (نحو اتفاق عالمي من أجل التعليم) في الخامس من أكتوبر والذي يوافق يوم المعلم العالمي، ومن المقرر أن يشارك شيخ الأزهر قادة الأديان في توجيه التحية والشكر للمعلمين والمعلمات حول العالم على جهودهم التي يبذلونها خاصة مع تفشي ، وقدرتهم على التكيف مع ما فرضته هذه الجائحة من ظروف متعلقة بالتعليم.

المصرى اليوم

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