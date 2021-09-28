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أسواق عبدالله العثيم تحتفي باليوم الوطني الـ91 مع موظفيها

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أسواق عبدالله العثيم تحتفي باليوم الوطني الـ91 مع موظفيها أسواق عبدالله العثيم تحتفي باليوم الوطني الـ91 مع موظفيها
بشعار "الوطن مهد أمجادنا".. وسط التقيد بالتدابير الاحترازية

أسواق عبدالله العثيم تحتفي باليوم الوطني الـ91 مع موظفيها

‬احتفلت شركة أسواق عبدالله العثيم بذكرى اليوم الوطني الـ91 تحت شعار "الوطن مهد أمجادنا" في مقر الشركة بمدينة الرياض بحضور عدد من قيادات ومديري ومنسوبي الشركة.

ورفع عبدالعزيز العثيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي بهذه الذكرى المباركة.

وأكد مواصلة الشركة بالعمل البناء نحو نماء ورفعة بلادنا كشركة وطنية رائدة في قطاع التجزئة الذي يعد قطاعاً حيوياً في الاقتصاد السعودي.

وقال "العثيم": ذكرى توحيد المملكة على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يوم خالد في ذاكرة كل سعودي، ومناسبة عظيمة، نسترجع معها معاني البطولات؛ لأنه اليوم الذي أعلن فيه للعالم قيام الدولة الموحدة التي تستشرف آفاق المستقبل بكل اطمئنان، وتمضي بكل الثقة نحو آفاق المجد والعزة والأمان.

وأضاف: ذكرى اليوم الوطني تهل علينا هذا العام والمملكة تستشرف عهدًا جديدًا من الإنجاز والخير والنماء، وتواصل دورها المؤثر في المجتمع الدولي لتعزيز علاقاتها الخارجية على أسس من الشراكة الناجحة، وكقوة محبة للخير وداعمة لتحقيق الأمن والسلام والتسامح.

واختتم بالدعاء أن يحفظ الله مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ مليكها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه.

يذكر أن الاحتفالية تضمنت مشاركة الموظفين بالتعبير عن مشاعرهم بكلمات مهداة إلى هذا الوطن الغالي وكتابتها على اللوح الخاص بالعبارات التذكارية، وفقرات من العرضة السعودية، وتقديم هدايا خاصة باليوم الوطني للموظفين، والتقاط الصور التذكارية بين الموظفين بهذه المناسبة.

وأقيمت الاحتفالية مع التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والكمامات ومسافات التباعد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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