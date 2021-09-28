التذمر يتصاعد .. أطباء بريطانيا يطالبون الحكومة بحلّ أزمة الوقود

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اشتكوا من قضاء نحو 3 ساعات أمام محطات التزود

طالب الأطباء وغيرهم من ذوي الأعمال الضرورية، الحكومة البريطانية، اليوم "الثلاثاء"، بالتحرك لتمكينهم من التزوّد بالوقود، متذمرين من عدم قدرتهم على الانتظار ساعتين أو ثلاث ساعات في طوابير، فيما يتعيّن عليهم استقبال المرضى مثلًا، في ظل تفاقم أزمة نقص الوقود في البلاد.

وبيّن رئيس الاتحاد الوطني للبريد السريع ديفيد براون، ممثل شركات التوصيل المستقلة، أنه لم يلحظ التهدئة المأمولة بعد عدة أيام من التوتر.

وأضاف أن شركته العاملة في التوصيل اضطرت إلى رفض بعض الطلبات؛ لأن السائقين يجدون صعوبة في التزود بالوقود.

واصطفت السيارات في طوابير طويلة خلال الأيام الأخيرة أمام محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد؛ حيث تهافت السائقون عليها بعد إعلان بعض الموزعين أنهم اضطرّوا لإغلاق منافذ البيع، بسبب النقص في عدد سائقي الشاحنات المتفرغين لتوصيل الوقود.

ويعود السبب في هذا الوضع غير المألوف إلى نقص العمالة الناجم عن وباء "كورونا" و"بريكست"؛ ما دفع الحكومة إلى الاستعانة بالجيش للقيام بعمليات التوصيل إذا لزم الأمر.

ترغب اتحادات العاملين في المجال الطبي وموظفي السجون في منح العاملين الضروريين الأفضلية في محطات الوقود، التي أضحى الكثير منها خارج الخدمة.