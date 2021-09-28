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شيخ الأزهر يشارك في قمتي قادة الأديان بشأن المناخ والتعليم بروما مطلع الشهر المقبل

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شيخ الأزهر يشارك في قمتي قادة الأديان بشأن المناخ والتعليم بروما مطلع الشهر المقبل شيخ الأزهر يشارك في قمتي قادة الأديان بشأن المناخ والتعليم بروما مطلع الشهر المقبل

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يتوجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مطلع الشهر المقبل إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في أعمال مؤتمر قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان «الإيمان والعلم» في ال 4 من أكتوبر، والذي يعد تمهيدًا لمؤتمر الأمم المتحدة COPE 26 «مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ»، بحضور القادة السياسيين في الفترة ما بين 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر من العام الحالي.

ومن المقرر أن يخرج المؤتمر بعدة توصيات من قادة الأديان وممثليها حول العالم عن رؤية الأديان في الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والبيئية، وتعزيز الجوانب الأخلاقية في الحفاظ على البيئة، وأهمية التضامن الإنساني والعالمي ومبدأ المسؤولية المشتركة كحلول واقعية للشروع في تنفيذ خطط للتنمية المستدامة أكثر تأثيرًا وفعالية.

ويشارك شيخ الأزهر في اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان (نحو اتفاق عالمي من أجل التعليم) في الخامس من أكتوبر والذي يوافق يوم المعلم العالمي، ومن المقرر أن يشارك شيخ الأزهر قادة الأديان في توجيه التحية والشكر للمعلمين والمعلمات حول العالم على جهودهم التي يبذلونها خاصة مع تفشي ، وقدرتهم على التكيف مع ما فرضته هذه الجائحة من ظروف متعلقة بالتعليم.

المصرى اليوم

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