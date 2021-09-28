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«مسافرون» : انتعاشة مرتقبة في السياحة الإنجليزية لمصر خلال أكتوبر المقبل

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«مسافرون» : انتعاشة مرتقبة في السياحة الإنجليزية لمصر خلال أكتوبر المقبل «مسافرون» : انتعاشة مرتقبة في السياحة الإنجليزية لمصر خلال أكتوبر المقبل

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أشاد مستثمرو السياحة بقرار عودة رحلات الطيران البريطانية من جديد سبتمبر الجاري إلى المدن السياحية بعد رفع اسم من القائمة الحمراء.

قال عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعيتي مستثمري مرسى وجنوب سيناء، إن بريطانيا من أهم الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر يصل إلى مصر اكثر من مليون سائح تقريبا سنويا قبل الجائحة.

وأكد أن عودة السياحة الروسية والالمانية بعد توقف دام لسنوات وما تم اتخاذه من اجراءات في مصر خاصة بتأمين المطارات والتعامل الاحترافي مع أزمة كورونا كل هذا شجع السوق الانجليزي على العودة وأنه أصبح لا مبرر لوضع مصر على القائمة الحمراء.

وأضاف أن المنتجعات السياحية المصرية على أتم الاستعداد لاستقبال التدفقات السياحية من كل مكان في العالم ولاسيما من أهم الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر مثل السوق الألمانية والروسية والانجليزية.

وأشار رئيس«مسافرون» إلى ان أعداد السياح سترتفع بشكل كبير إلى مصر عقب عودة الاسواق التقليدية من جديد لمصر مثل والمانيا وبريطانيا بالاضافة إلى باقي الاسواق التي تفضل زيارة مصر مثل الاوكران والبيلاروس والعرب مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد أيضا التركيز على الاسواق الآمنة من تداعيات كورونا خاصة السوقين العربية وأوربا الشرقية.

وأضاف أن مصر من الدول التي تعاملت بمهارة مع جائحة كورونا طوال الفترة الماضية.

وتوقع الاقبال من الإنجليز سريعا على طلب زيارة مصر وارتفاع نسب الحجوزات بوتيرة عالية خلال الفترة المقبلة في ظل تسهيلات بريطانيا لمسافريها وعدم احتياج الأشخاص الملقحين إلى اختبار كورونا أو الحجر الصحي قبل العودة إلى بريطانيا.

يذكر انه كانت قد أوقفت بريطانيا رحلات الطيران إلى مصر عقب جائحة كورونا وتم وضع مصر على قائمتها الحمراء رغم عودة أغلب الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر مثل روسيا وأوكرانيا وإسبانيا ودول الخليج العربى وقررت عودة الرحلات من جديد بداية من ٢٢ سبتمبر الجاري.

المصرى اليوم

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