موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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في مواجهة من العيار يستقبل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب "بارك دي برينس" أو حديقة الأمراء المباراة بين الفريقين والتي ستشهد مواجهة تاريخية بين الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البي إس جي والإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ومدرب اللاعب السابق في برشلونة الإسباني، والذي وصل ميسي على يديه لقمة الهرم الكروي في العالم.

وكان مانشستر سيتي قد اكتسح لايبزيج الألماني في الجولة الأولى بنتيجة 6-3 فيما تعادل باريس سان جيرمان خارج ملعبه مع كلوب بروج البلجيكي.

موعد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ملعب باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب بارك دي برينس في العاصمة الفرنسية باريس.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا على قناة بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium.