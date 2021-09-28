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‏‏أناب الرئيس ‏‎عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول ‏‎محمد ‏زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية ‏لوفاة الزعيم الراحل ‏‎جمال عبدالناصر.‏

وقام الفريق أول ‏‎محمد زكي بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد‏الناصر وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.‏

ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال لقاؤه بأسرة الزعيم الراحل إعتزاز وتقدير الرئيس عبد‏الفتاح السيسى والشعب المصرى بما حققه الرئيس عبدالناصر لمصر من مكانة رائدة إقليميًا ‏ودوليًا، وما قدمه من خدمات جليلة لدعم القضايا العربية والإقليمية ومساندة الشعوب في نضالها ‏من أجل الإستقلال والحرية، مؤكدًا أن هذه الذكرى ستظل نموذجًا فريدًا تحتذى به الأجيال القادمة ‏فى العمل والكفاح والتضحية من أجل مصر وشعبها العظيم.‏

وأشار إلى أن التاريخ المصري يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها ‏الرئيس عبدالناصر مع طلائع القوات المسلحة وأيدته جموع الشعب المصرى للقضاء على ‏الاستعمار والتبعية وبناء الجيش القوي القادر على حماية الوطن، وأن شعب مصر العظيم وقياداته ‏الوطنية الواعية تصنع اليوم حقبة جديدة من التاريخ بإرادة حرة قادرة على مواصلة المسيرة ‏التنموية والحضارية لخلق حياة كريمة يطمح لها كل المصريين.‏

‏حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.‏

وزير الدفاع يشارك في إحياء ذكرى رحيل الرئيس جمال عبد الناصر نيابة عن الرئيس السيسي

وزير الدفاع يشارك في إحياء ذكرى رحيل الرئيس جمال عبد الناصر نيابة عن الرئيس السيسي