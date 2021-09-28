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‎ ‎يُنيب وزير الدفاع ‏للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل جمال عبدالناصر

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السيسي‎ ‎يُنيب وزير الدفاع ‏للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل جمال عبدالناصر ‎ ‎يُنيب وزير الدفاع ‏للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل جمال عبدالناصر

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‏‏أناب الرئيس ‏‎عبدالفتاح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول ‏‎محمد ‏زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية ‏لوفاة الزعيم الراحل ‏‎جمال عبدالناصر.‏

وقام الفريق أول ‏‎محمد زكي بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد‏الناصر وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.‏

ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال لقاؤه بأسرة الزعيم الراحل إعتزاز وتقدير الرئيس عبد‏الفتاح السيسى والشعب المصرى بما حققه الرئيس عبدالناصر لمصر من مكانة رائدة إقليميًا ‏ودوليًا، وما قدمه من خدمات جليلة لدعم القضايا العربية والإقليمية ومساندة الشعوب في نضالها ‏من أجل الإستقلال والحرية، مؤكدًا أن هذه الذكرى ستظل نموذجًا فريدًا تحتذى به الأجيال القادمة ‏فى العمل والكفاح والتضحية من أجل وشعبها العظيم.‏

وأشار إلى أن التاريخ المصري يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها ‏الرئيس عبدالناصر مع طلائع القوات المسلحة وأيدته جموع الشعب المصرى للقضاء على ‏الاستعمار والتبعية وبناء الجيش القوي القادر على حماية الوطن، وأن شعب مصر العظيم وقياداته ‏الوطنية الواعية تصنع اليوم حقبة جديدة من التاريخ بإرادة حرة قادرة على مواصلة المسيرة ‏التنموية والحضارية لخلق حياة كريمة يطمح لها كل المصريين.‏

‏حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.‏

وزير الدفاع يشارك في إحياء ذكرى رحيل الرئيس جمال عبد الناصر نيابة عن الرئيس السيسي
وزير الدفاع يشارك في إحياء ذكرى رحيل الرئيس جمال عبد الناصر نيابة عن الرئيس السيسي
وزير الدفاع يشارك في إحياء ذكرى رحيل الرئيس جمال عبد الناصر نيابة عن الرئيس السيسي

المصرى اليوم

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