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العام الدراسي الجديد .. 4 معاهد أزهرية جديدة تدخل الخدمة بالمنيا

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العام الدراسي الجديد .. 4 معاهد أزهرية جديدة تدخل الخدمة بالمنيا العام الدراسي الجديد .. 4 معاهد أزهرية جديدة تدخل الخدمة بالمنيا

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أعلن الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، ضم 4 معاهد أزهرية جديدة للخدمة التعليمية بالمحافظة، ليرتفع عدد المعاهد الي 403 معهد، بينها 160 معهد ابتدائي ، و163 معهد إعدادي، و80 معهد ثانوي، ضمن استعدادات المنطقة للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022 .

وأكد «طلب» أن جميع الإدارات التعليمية التسع قد تمكنت من وصول جميع الكتب الدراسية لتوزيعها على الطلاب من اليوم الأول بالعام الدراسي الجديد، كي يتمكنوا من التحصيل الجيد للمناهج الدراسية من أول يومٍ دراسي.

وشدد «طلب» علي مواصلة الإجراءات الحاسمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكد من حصول كافة أفراد المنظومة التعليمية لتطعيمات كورونا، حرصاً على آمن وسلامة الجميع وتنفيذاً لتوجيهات قيادات المؤسسة الأزهرية بالحفاظ على صحة منتسبي العملية التعليمية وبخاصة الطلاب والطالبات كي ينعموا بعام دراسي جديد خالٍ من الأوبئة والأمراض .

المصرى اليوم

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