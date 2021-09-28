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النيابة بـ«داعش الزاوية الحمراء»: اعترافات المتهمون جاءت وهم في كامل إرادتهم ووعيهم

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النيابة بـ«داعش الزاوية الحمراء»: اعترافات المتهمون جاءت وهم في كامل إرادتهم ووعيهم النيابة بـ«داعش الزاوية الحمراء»: اعترافات المتهمون جاءت وهم في كامل إرادتهم ووعيهم

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عقّبت النيابة العامة على دفاع متهمي خلية «داعش الزاوية الحمراء» التي تنظرها الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد فهمى، وقال ممثل النيابة إنه يؤكد على سلامة كافة الإجراءات القانونية في كل ما تقدمه من دعاوى جنائية أمام ساحات القضاة، ودائمًا النيابة العامة تسعى إلى صون الحقق وإعلاء كلمة القانون.

وأضاف أن المتهمون أجرموا فجرى ضبطهم بناء على الإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، واعترافاتهم أمام النيابة العامة تلك الاعترافات التي كشفت عن ما لم تتوصل إليه تحريات جهة البحث.


وتابع ممثل الإدعاء، أن النيابة تؤكد أنه على الرغم احتمالية وجود خطأ مادي جائز الحدوث، فإن ما أدلى به المتهمون من اعترافات تفصيلية واضحة قد جاءت متنصلة من الإجراء المزعوم أو المنع ببطلان الضبط، فبطلان واقعة القبض والتفتيش متى كان ذلك الاعتراف لم يكن متأثرا بالاجرام القائم، ومن هذا القبيل إن يصدر الاعتراف أمام سلطة أخرى بخلاف السلطة التي اتخذت الاجراءات الباقية، ولا تود النيابة العامة الخوض في أكثر من ذلك في صحة اعترافات المتهمين بالتحقيقات، وأنها جاءت مستقلة بعيدة كل البعد عن الإجراء المزعوم ببطلان الضبط، فتلك الاعترافات جاءت والمتهمون في كامل إرادتهم ووعيهم، تلوها مع أنفسهم وشهدوا على بعضهم البعض، وأكدوا اعترافاتهم صحيحة واضحة مطابقة لا يصحبها أي عوار، تلك كانت اعترافات المتهمين والتي انطبق عليها جميع الشروط اللازمة لصحة الاعتراف.

المصرى اليوم

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