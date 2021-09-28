أخبار عاجلة

جيمي كارجر: محمد صلاح الأفضل في أوروبا.. يجب على ليفربول التجديد معه -
لقاء خاص بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان لمناقشة جهودهما المستقبلية في ترسيخ الأخوة الإنسانية..صور -
جدة جاهزة لحفل إفتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد -
رئيس الطائفة الإنجيلية يُهنئ السيسي والقوات المسلحة بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر -
أرامكو السعودية تحدد موعد إعلان توزيع الأرباح والنتائج المالية للربع الثالث 2021 -
بموافقة وزير الداخلية.. تعيين "بن رافع" شيخًا لقبيلة العُمرة -
وزير الثقافة العراقي: نتشرف بالتعاون مع مكتبة عبدالعزيز العامة دائماً -
"تركي آل الشيخ": 2300 شركة شاركت في فعاليات "هيئة الترفيه" وفّرت 100 ألف وظيفة -
قائد مدرج الاتحاد: المباريات الكبيرة لها تجهيزات خاصة من قبل الرابطة -
راجع من شغله حوت تقيأ جنبه بقى مليونير!.. اعرف سر الحكاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

الحكم على 5 متهمين بـ«داعش الزاوية الحمراء» 10 نوفمبر

Print
الحكم على 5 متهمين بـ«داعش الزاوية الحمراء» 10 نوفمبر الحكم على 5 متهمين بـ«داعش الزاوية الحمراء» 10 نوفمبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، جلسة 10 نوفمبر المقبل للحكم على 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش الزاوية الحمراء».

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجّهت لهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، وتهمة الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسّسوا جماعة إرهابية تدعو إلى تكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
من هذا الاستديو خرج الهضبة وأنغام وشيرين.. وهذا اسم مدحت صالح الحقيقى

من هذا الاستديو خرج الهضبة وأنغام وشيرين.. وهذا اسم مدحت صالح الحقيقى